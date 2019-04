Dune : le premier tome de Frank Herbert adapté en deux films

Sur le scénario coécrit par Villeneuve, Eric Roth et Jon Spaihts, à partir du fantastique roman de Frank Herbert, démarre donc l’aventure de Dune. Une épopée intergalactique, où le pouvoir tourne autour d’une mystérieuse épice, produite par les vers des sables de la planète, source de toutes les convoitises.Et quitte à exploiter correctement cette fresque fantastique, Joshua Grode, PDG de Legendary Pictures, a confirmé que l’on n’aurait non pas un film, mais bien deux. Parce que l’on connaît les difficultés qui se dressent devant l’adaptation de cette œuvre tentaculaire, Denis Villeneuve a également confirmé qu’il n’avait finalement signé que pour la première moitié du livre. Et l’on en compte six en tout…L’idée qu’une franchise soit amorcée n’étonnera personne , d’autant plus que le fils de Frank avait lui-même pris en charge la rédaction et la publication de suites et de prequels, inscrits dans l’univers. Mais pas forcément convaincants pour les lecteurs.Le plan, en tout cas posé par Joshua Grode, sera bien de monter Dune autour de deux productions, avec des tournages qui auront notamment lieu à Budapest et en Jordanie. Il faut du sable pour les vers. Et là où se trouvent les vers, on déniche de l’épice.Encore faut-il parvenir à la récolter, et la rapporter…À ce titre, Greig Fraser, directeur de la photographie, nous en donne un petit aperçu.via The Hollywood Reporter