Dune : premier trailer, avant la bande annonce du film de Denis Villeneuve

« Après avoir été trahi par l’Empereur Shaddam IV, Paul Atreides va venger sa famille et reconquérir la planète Dune, afin de retrouver le contrôle de l’Épice. » Cela, tout le monde le sait. Et le teaser en donne tout juste assez pour ne pas faire couler l’eau de ses yeux… péché capital.Que tout le monde prenne son mal en patience et rendez-vous demain, pour le vrai moment...