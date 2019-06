East Village Blues : le Prix Le Vaudeville 2019 attribué à Chantal Thomas

© Julien Mouffron-Gardner © Julien Mouffron-Gardner





© Julien Mouffron-Gardner

© Julien Mouffron-Gardner

Le Prix a été remis à la lauréate lors d’une soirée festive le mercredi 12 juin 2019 dans la célèbre brasserie. Il est doté de 5 000 €. Le livre primé sera mis à l’honneur au sein de la brasserie pendant un an.Au milieu des années 1970, Chantal Thomas, qui vient juste de soutenir sa thèse, décide de partir. Loin. À New York, alors cité de tous les dangers. Elle s’installe chez une amie d’amie. Le désir circule, les fêtes s’enchaînent. Un puissant souffle d’aventure anime la ville.Aujourd’hui, amenée à séjourner dans l’East Village pour un été, elle retrouve un quartier totalement changé. Seules quelques traces demeurent de la marginalité d’autrefois, des graffitis sur les rares immeubles non encore « réhabilités » et dont Allen S. Weiss, partenaire de ce livre, va extraire des images photographiques qui rappellent un temps révolu.Le Prix Le Vaudeville (ancien prix de La Coupole) consacre un roman (récit ou recueil de nouvelles) français qui fait preuve d’esprit. Les années précédentes, ce prix avait été attribué en 2018 à Constance Debré pour Play Boy.Le jury du Prix Le Vaudeville est composé de dix journalistes représentant les multiples facettes de la presse nationale : François Armanet (président), Bayon, Sylvain Bourmeau, Clara Dupont-Monod, Alix Girod de L’Ain, Marc Lambron, Gilles Martin-Chauffier, Fabienne Pascaud, Bertrand de Saint-Vincent (secrétaire Général) et Pierre Vavasseur.Chantal Thomas – East Village Blues – Seuil – 9782021406924 – 21 €