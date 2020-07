Écrire en s'amusant : des jeux d'écriture pour ado dès la rentrée

Conçus pour les ados, ces ateliers se proposent d’être un moment récréatif, offrant un temps durant lequel les participants s’amusent ensemble à écrire, assembler, lister, décrire, et se raconter, à partir de consignes brèves et ludiques. Ces heures consacrées à l’écriture s’appuient sur des supports variés : images, extraits de textes, variations stylistiques, jeux de hasard... Pour stimuler l’imagination.À l’origine des jeux d’écriture pendant le confinement, l’éditrice et autrice Emmanuelle Jay souhaite poursuivre l’initiative à la rentrée. Cette activité permettrait le développement intellectuel, émotionnel de l’adolescent qui tient là un moyen d’explorer son intériorité. Le travail en groupe serait de plus une occasion de partir la découverte du monde des autres grâce aux lectures à haute voix qui ponctuent les ateliers.Enfin, la pratique intensive et régulière de l’écriture sous la forme de minis défis, de jeux, de consignes, libèrerait l’imaginaire et stimulerait la rédaction.Le plus beau avec l’écriture partagée à distance c’est qu’elle est particulièrement inclusive. Organisés en visioconférence, ces moments d'écritures ne souffrent d’aucune limitation géographique et peuvent réunir des joueurs de mots de partout en France. De la ville à la campagne, de la Bretagne à Toulouse, tout le monde peut participer.