Écrire un livre pour enfant par jour pendant 1 an : Matt Zurbo relève le défi

StockSnap de Pixabay





Zurbo a grandi à Melbourne, il a longtemps travaillé dans le bush, puis comme constructeur de sentiers de randonnée côtiers. Il a passé du temps dans les forêts tropicales du Queensland et dans les forêts tempérées des chaînes d'Otway. Depuis 20 mois avec sa femme Elena, ils sont parents de la petite Cielo. C'est pour elle qu'il s'est lancé ce défi.Il confie au New York Times : "Plus les enfants aimeront les histoires et les livres d'amour, meilleur le monde sera pour ma fille. L'imagination l'emporte sur la violence et l'ignorance, et elle l'emportera toujours".Il précise son projet sur son site : «Je veux créer un monde meilleur pour elle. La lecture est une porte ouverte à la sagesse, à la compréhension et à l'esprit aventureux. Et le monde regorge d'histoires et d'idées ! En hommage à ma fille, j'écris 365 livres pour enfants en 365 jours, en donnant à chacun sa propre direction artistique et en les mettant gratuitement sur Internet. L'écriture a été bonne pour moi. Ceci est mon cadeau pour elle. Ma façon de donner quelque chose en retour.»Cielo est fait une sorte le journal de bord lyrique de Zurbo, il y écrit chaque jour des histoires pour enfants en fonction de qui il rencontre, ce qu'il voit, mais aussi ce qui surgit de son imagination. Il y a des histoires joyeuses ( Jour 168: Pieds nus ), de l'absurde ( Jour 144: À l'envers avec Billy Hanging ), du lyrique ( Jour 7: Le plus petit son du monde ) ou encore du personnel ( Jour 133: Pour Cielo ).Familier de l'écriture pour enfant, il n'en est pas à son coup d'essai. En effet, Zurbo est un auteur confirmé de littérature pour enfants et de fiction pour jeunes adultes. Son premier livre d'images pour enfants, Blow Kid Blow!, est sorti en 1996 chez Penguin Books et son premier roman Idiot Pride est paru en 1997.Il a publié neuf livres pour enfants, dont Une fusée d'enfer ! qui a été adapté en série animée et a remporté un Emmy Award en 2008. La série a été diffusée sur Gulli France et sur Nickelodeon France. Il a également écrit pour des magazines de musique et sur le football australien, dont il est fan.Le projet Cielo n'a pas vocation d'être publié chez un éditeur, tous les textes de Zurbo sont disponibles gratuitement sur son site. Vous pouvez consulter son dernier titre La fille qui pensait trop, l'histoire du jour 332.