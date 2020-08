Écriture et mythomanie : une série sur la vie de l'auteur américain Daniel Mallory

Selon les premières informations, la série se concentrera surtout sur les tendances mythomaniaques de l’écrivain, dévoilées l’année dernière, dans



Daniel Mallory avouait notamment avoir « à de nombreuses occasions dans le passé, déclaré, laissé entendre ou fait croire que j’étais atteint d’une maladie physique au lieu d’une maladie psychologique : le cancer, en particulier ».



L’auteur avait également menti sur l’existence d’un doctorat de l’université d’Oxford, ainsi que sur le décès de sa mère et de son frère, toujours en vie. Un tissu de mensonges que Daniel Mallory avait mis sur le compte de troubles psychiatriques, et plus exactement, la bipolarité.



« Ce qui a pu commencer avec un simple “mon chien a mangé mes devoirs” peut se transformer en “ma mère est décédée d’un cancer”, “mon frère s’est suicidé” et “j’ai un double doctorat” » a tenu à souligner Janicza Bravo. Et de continuer : « Notre protagoniste et blanc, masculin et pathologique. Il souffre d’un vide et il le comble en dupant les gens. C’est un escroc. » D’après Deadline , une série sur la vie de l’auteur et éditeur américain Daniel Mallory est actuellement en préparation. La réalisatrice Janicza Bravo sera aux commandes du projet (Gregory Go Boom, Zola), aux côtés de la société de production Annapurna Pictures (American Bluff, Her).Selon les premières informations, la série se concentrera surtout sur les tendances mythomaniaques de l’écrivain, dévoilées l’année dernière, dans un article du New Yorker intitulé « A Suspense Novelist’s Trail of Deceptions » et signé Ian Parker.Daniel Mallory avouait notamment avoir « à de nombreuses occasions dans le passé, déclaré, laissé entendre ou fait croire que j’étais atteint d’une maladie physique au lieu d’une maladie psychologique : le cancer, en particulier ».L’auteur avait également menti sur l’existence d’un doctorat de l’université d’Oxford, ainsi que sur le décès de sa mère et de son frère, toujours en vie. Un tissu de mensonges que Daniel Mallory avait mis sur le compte de troubles psychiatriques, et plus exactement, la bipolarité.« Ce qui a pu commencer avec un simple “mon chien a mangé mes devoirs” peut se transformer en “ma mère est décédée d’un cancer”, “mon frère s’est suicidé” et “j’ai un double doctorat” » a tenu à souligner Janicza Bravo. Et de continuer : « Notre protagoniste et blanc, masculin et pathologique. Il souffre d’un vide et il le comble en dupant les gens. C’est un escroc. »

CINEMA : Ben Affleck et Michael Keaton

en Batman pour The Flash