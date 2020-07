Edgar Wright adaptera une nouvelle de Simon Rich, Stage 13

Photographie : Edgar Wright, en 2013 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)

Simon Rich, scénariste pour plusieurs films Pixar et pour un épisode des Simpsons, adaptera lui-même son texte pour en faire le scénario d'un long-métrage, qui devrait être réalisé par Edgar Wright. Ce dernier est particulièrement demandé, et son agenda se remplit de jour en jour : il doit ainsi réaliser une adaptation du roman La Chaîne , d’Adrian McKinty (traduit en français par Pierre Reignier aux éditions Mazarine).Simon Rich, de son côté, a déjà vu une de ses nouvelles adaptées à l'écran, sur son scénario, avec Sell Out, devenue An American Pickle, film réalisé par Brandon Trost avec Seth Rogen et Geoffrey Cantor.Stage 13 raconte comment un cinéaste se retrouve chargé de réaliser un film dont le seul but est d'apaiser le fantôme d'une star du cinéma muet, qui hante les plateaux d'un studio. Le film est une coquille vide, mais le réalisateur et l'esprit malin se rapprochent de plus en plus...En France, Simon Rich a publié Homme cherche femme. Et autres histoires d'amour, aux éditions du Seuil, dans une traduction de Thierry Beauchamp en 2014.via The Hollywood Reporter