Éditeurs, la deuxième édition du Prix Vendredi à besoin de vous

La littérature adolescente a le vent en poupe ces dernières années : pour preuve, l’apparition d’une scène Young Adult au Salon Livre Paris 2018. Le Prix Vendredi, premier prix national de littérature ado, lance aujourd’hui sa deuxième édition. Éditeurs, à vos catalogues, le jury attend vos propositions.





Le Prix Vendredi récompense un ouvrage francophone destiné aux plus de 13 ans paru dans l’année. Initié par les éditeurs Jeunesse membres du Syndicat national de l’édition, le prix est organisé en partenariat avec la Fondation La Poste.



Pour cette édition 2018, les éditeurs souhaitant tenter leur chance ont jusqu’au 29 juin pour adresser un à deux livres maximum publiés(s) entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. La sélection des 10 romans finalistes sera annoncée le 11 septembre 2018. L’annonce du lauréat du Prix Vendredi 2018 aura lieu le 16 octobre 2018.



L’an dernier, la première édition du prix avait récompensé L'Aube sera grandiose, d’Anne-Laure Bondoux, chez Gallimard Jeunesse. Le jury avait également attribué deux mentions spéciales à Antoine Dole pour Naissance des cœurs de pierre chez Actes Sud Junior et Thibault Vermot pour Colorado Train aux éditions Sarbacane.



Cette année, le jury est composé de Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Catherine Fruchon-Toussaint (RFI), Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Marie Desplechin (journaliste et auteure) et Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire).



Avec ce prix, le SNE poursuit sa mission de promotion du livre et de la lecture et souhaite mettre en lumière la place et l’importance de la littérature Jeunesse dans le paysage éditorial francophone. L’objectif est de mettre en valeur la richesse et la créativité de la littérature jeunesse française contemporaine.