Édition indépendante : 5 finalistes pour le prix Hors Concours 2018

Le mardi 2 octobre, l’Académie Hors Concours a annoncé les noms des cinq auteurs finalistes du prix Hors Concours 2018. Créé en 2016, ce prix récompense chaque année un auteur de littérature de création, francophone et contemporaine publié par un éditeur indépendant.









Plus de 500 lecteurs (300 professionnels du livre et 200 lecteurs en France et dans le monde) ont choisi les 5 finalistes à partir d’une sélection de 40 extraits réunis dans la Bibliothèque Hors Concours.



C’est maintenant au jury des journalistes, représentant les différents médias, de lire les textes dans leur intégralité et de délibérer pour choisir l’auteur lauréat, tandis que les lecteurs sont invités à attribuer une mention à leur favori. Le prix Hors Concours sera décerné à l’occasion d’une cérémonie à Paris, à la Société des Gens de Lettres, le 26 novembre 2018.

Les finalistes 2018 sont les suivants :

Luc fivet

Anonyme, aux éditions Le Ver à Soie

Jadd Hilal

Des ailes au loin, aux éditions Elyzad

Ysabelle Lacamp

Ombre parmi les ombres, aux éditions Bruno Doucey

sonia ristič

Des fleurs dans le vent, aux éditions Intervalles

Julien syrac

Berlin on/off, aux éditions Quidam