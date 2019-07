El Otro Cristóbal, film inédit d'Armand Gatti, bientôt au cinéma

L'histoire de ce long-métrage méconnu mérite d'être racontée : après son premier film en tant que réalisateur, L'Enclos (1960), Armand Gatti est contacté par Fidel Castro, à qui Joris Ivens et Ernesto Guevara, le Che, rencontré en 1954 lors d’un reportage sur la guerre civile au Guatemala, ont glissé le nom de l'écrivain français. Castro veut faire participer Cuba au Festival de Cannes et commande donc un long-métrage à Gatti.



Le tournage d'El Otro Cristóbal ne sera pas moins épique : il se déroule à Cuba « à partir de novembre 1962, en pleine crise des fusées, alors que l’île est depuis peu soumise à un blocus qui transforme le moindre problème technique ou matériel en difficulté insurmontable », rapporte le distributeur. Au Festival de Cannes, une brouille entre producteurs, à savoir le producteur cubain ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematograficos) et le producteur français Adam Ulrych, provoque la saisie du film et l'interdiction de le projeter pendant les trente années qui suivent.



Le synopsis du film est le suivant :

El Otro Cristóbal dépeint la révolution avec un sens du merveilleux et du carnaval difficilement descriptible. Double picaresque de Fidel Castro, Jean Bouise campe avec fantaisie le leader révolutionnaire qui prend la tête de la révolte contre le dictateur de l’île. La réalité politique est ici dynamitée par un furieux désir de poésie visuelle. Malgré sa sélection au Festival de Cannes, le film n’est finalement jamais distribué à cause d’une dispute entre le producteur français et le producteur cubain.





Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, né le 26 janvier 1924 à Monaco et mort le 6 avril 2017 à Saint-Mandé , est un journaliste, poète, écrivain, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur libertaire français. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à la libération de la France, puis, en tant que reporter, couvre différentes luttes sociales et politiques, notamment en France et au Guatemala. Il reçoit le Prix Albert-Londres en 1954.



El Otro Cristóbal a été numérisé et restauré par Eclair, avec l’aide du CNC. La restauration 4k du film a été effectuée à partir d’éléments retrouvés à Cuba et en France. En l’absence des négatifs image et son, les éléments intermédiaires conservés par le laboratoire LTC et par l’ICAIC ont permis la restauration complète de l’œuvre dans sa version d’origine cubaine.



Dans un souci de conformité au montage et à l’étalonnage d’origine, une copie datant de 1963, année de sa présentation au Festival de Cannes, a servi de référence.