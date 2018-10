Elena Ferrante : Poupée volée sera porté au cinéma

Les Editions E/O, qui en Italie exploitent les droits des œuvres d’Elena Ferrante, viennent d’annoncer un accord avec Maggie Gyllenhaal et la société de production Pie Films, pour la réalisation d’un film inspiré du roman de l’auteure napolitaine.

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Enseignante à l’université de Florence, seule depuis que ses deux filles sont parties rejoindre leur père au Canada, elle passe quelques semaines au bord de la mer et, parmi les estivants qu’elle observe chaque jour sur la plage, s’intéresse surtout à une famille, une véritable tribu.

Elle se lie plus particulièrement d’amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille Elena, qui semblent très complices et comme étrangères à une famille un peu rustre. Cette rencontre constitue pour Leda l’occasion de réfléchir à ses rapports avec ses propres filles, qu’elle a abandonnées pendant trois ans alors qu’elles étaient encore enfants, et à une maternité qu’elle n’a jamais pleinement assumée. Saura-t-elle se montrer à la hauteur cette fois ?