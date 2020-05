Elena Ferrante signe avec Netflix pour La vie mensongère des adultes

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu’elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville.

Publié en novembre 2019 en Italie, avec un effet best-seller immédiat, le livre sortira en France ce 9 juin aux éditions Gallimard (trad. Elsa Damien). Au cœur de l’histoire, la ville de Naples , comme il se doit — mais très différemment de L’amie prodigieuse.Cette fiction, ancrée dans les années 90, arpente cette transition pour Giovanna, entre l’enfance et l’adolescence. Et c’est Naples, toujours elle, qui lui sert de labyrinthe pour découvrir sa véritable identité. Un monde bifide, puisqu’auréolé de raffinement dans les hauteurs de la cité, et caractérisé, dans ses bas fonds, par l’excès et la vulgarité.Or, aucune de ces facettes ne semble apporter à Giovanna les réponses qu’elle recherche. Et comme chacun de ces visages urbains, redoutés et détestés, la jeune femme se cherche, perdue entre deux univers.Les détails de la production sont encore à venir.