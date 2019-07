Eleni Hale remporte le Readings Young Adult Book Prize pour Stone Girl

Je suis au commissariat. Il y a du sang sur mon visage et mes vêtements. Dans cette petite pièce aux murs aux couleurs du ciel hivernal, je serre dans mes bras un sac à dos noir plein de trésors. Une seule chose est certaine : personne ne pourra jamais me pardonner pour ce que j’ai fait.



Un événement indescriptible change tout. Plus de maman, d’école ou de lit à elle. Elle est devenue pupille de l’État et a grandi dans un monde instable où les enfants établissent leurs propres règles, les adultes ne comptent pas et la seule constante est le changement.



Jusqu’au jour où elle rencontre Gwen, Matty et Spiral. Spiral est le garçon le plus remonté et le plus beau que Sophie ait jamais connu. Et au fur et à mesure que leurs liens se resserrent, elle commence enfin à affronter ce qui a eu lieu dans son passé.

Le Prix du livre pour jeunes adultes Readings a été créé il y a maintenant trois ans pour reconnaître et célébrer les nouvelles voix dans la littérature australienne, catégorie « Young Adult ». Le prix est attribué à un auteur qui participe, dans une première ou une seconde œuvre, à promouvoir la littérature « Young Adult ».Les autres finalistes en lice étaient de :Highway Bodies, de Alison Evans, Allen & Unwin, 2019.What I Like About Me, de Jenna Guillaume, Pan Macmillan Australia, 2019.Making Friends with Alice Dyson, de Poppy Nwosu, Wakefield Press, 2019.Unmasked, de Turia Pitt et Bryce Corbett, Random House Australia, 2019.The Learning Curves of Vanessa Partridge, de Clare Strahan, Allen & Unwin, 2018.Le jury réunissait Georgia Phelan (Readings Doncaster), Jackie Tang (Readings online), Dani Solomon (Readings Kids), Kate O'Mara (Readings Hawthorn) et Cath Crowley. L'équipe de Readings Teen a également été consultée.Cath Crowley a précisé que Stone Girl est « l'un des romans young adult les plus fascinants que j'aie lus depuis longtemps. La prose est exquise, précise et originale ».Suite à sa victoire, Eleni Hale a déclaré : « Gagner un tel prix est un honneur. L'écriture d'un roman prend non seulement de nombreuses années, mais elle absorbe aussi une partie de la force vitale de l'écrivain. Nous écrivons des choses vraies, même dans la fiction. Nous nous débattons avec chaque phrase jusqu'à ce qu'elle dise ce que nous voulons dire, ce qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. »Elle poursuit : « Ce prix est aussi un cadeau. Il contribuera à faire mieux connaître un problème important : les histoires largement méconnues vécues par certains des 40 000 enfants qui vivent actuellement sans parents en Australie. Leur vie demeure en grande partie invisible pour de nombreuses raisons, y compris une bureaucratie complexe et le silence de ces enfants, conséquence d'une vie difficile. »