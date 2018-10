Elisabeth Edl et Jean-Pierre Lefebvre, prix lémanique de la traduction 2018

Le douzième Prix lémanique de la traduction est décerné à Elisabeth Edl (Allemagne) et Jean-Pierre Lefebvre (France) pour l’excellence de leur œuvre de traduction. Ces deux traducteurs contribuent depuis de nombreuses années à stimuler les échanges littéraires et intellectuels entre le français et l'allemand. La qualité de leurs traductions a déjà été honorée en d'autres lieux.





Doté de deux fois CHF 10'000.- et d’un séjour au Collège de traducteurs Looren, le Prix lémanique de la traduction est décerné tous les trois ans à deux personnes, l'une traduisant de l'allemand vers le français et l'autre du français vers l’allemand.

Elisabeth Edl, née en 1956, est notamment connue pour ses nombreuses traductions de littérature française des 19e et 20e siècles. Parmi ses auteurs traduits on trouve Stendhal, Gustave Flaubert, dont elle a retraduit l’œuvre et en particulier Emma Bovary, Julien Green, Patrick Modiano ou encore Philippe Jaccottet.



Son travail a été récompensé par de nombreux prix, tels que le Paul-Celan-Preis, le Petrarca-Übersetzerpreis, le Johann-Heinrich-Voss-Preis für Übersetzung ou encore le Romain-Rolland-Preis der Robert Bosch Stiftung. Depuis 2009, elle est membre de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.



Jean-Pierre Lefebvre, né en 1943, est philosophe, poète, romancier et professeur de littérature allemande à l’École Normale supérieure à Paris. Il est le traducteur français de plusieurs textes de Karl Marx, de Kant, de Hegel ou de Heine ; mais aussi de Brecht, Büchner, Hölderlin (Hypérion, 2005), Stefan Zweig, Sigmund Freud, Paul Celan, et aussi Franz Kafka dont il a retraduit les œuvres complètes pour la Pléiade à paraître fin 2018.



Il est lauréat du Prix Gérard de Nerval de la Société des Gens de Lettres pour son Anthologie bilingue de la poésie allemande parue en 1993, du Grand Prix de l'essai de la Société des Gens de Lettres pour Goethe, modes d'emploi en 2001 et du Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preis du DAAD pour son engagement en faveur de la littérature allemande. Depuis 2008, il est membre de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung et en 2015 lui a été conféré le grade de Docteur honoris causa de l’Université de Lausanne.



Cette année, la cérémonie de remise du Prix lémanique se déroulera dans le cadre du 10e Symposium suisse des traductrices et traducteurs littéraires, consacré aux limites et libertés de la traduction comme création littéraire, le samedi 17 novembre 2018 à 18h00, Bibliomedia Suisse, César-Roux 34, 1005 Lausanne.



Le Prix lémanique de la traduction est soutenu en 2018 par le Collège de traducteurs Looren, la Fondation de Famille Sandoz, la Loterie romande, la Fondation Jan Michalski, l’Ambassade de France en Suisse et le Centre de traduction littéraire de Lausanne.