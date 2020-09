Élise Thiébaut, lauréate du Prix Hemingway 2020 pour sa nouvelle Un Toro dans la reine

Ce vendredi 18 septembre, dans les arènes de Nîmes, Les Avocats du Diable ont remis le seizième PRIX HEMINGWAY qui récompense chaque année une nouvelle dont l’action se déroule dans l’univers des cultures taurines et tauromachiques.









Les membres du jury ont dû départager les 20 nouvelles finalistes lors des délibérations qui se sont tenues le 15 juillet. L’anonymat des auteurs étant respecté jusqu’à la fin, les nouvelles sont lues et commentées à l’aveugle par le jury.



Élise Thiébaut remporte l’édition 2020 avec sa nouvelle « Un toro dans la reine » succédant ainsi à Cyril Fabre, lauréat 2019. L’auteure, originaire de Marseille, a été journaliste, signaléticienne et enseignante à la Haute école d’art et de design de Genève. Également essayiste, elle a notamment publié Ceci est mon sang, petite histoire des règles (ed. La Découverte). Avec « Un toro dans la reine », Élise signe une nouvelle féministe et iconoclaste où les arènes tirent le fil de l’amour maternel.



En 2020, Les Avocats du Diable ont reçu 120 nouvelles de différents pays (France, Espagne, Belgique). Ce prix doté de 4 000 euros et d’un callejón pour la Temporada prochaine aux arènes de Nîmes offerts par Simon Casas production.



Le jury 2020 était composé de Laure Adler, présidente, de Marianne Lamour, Marion Mazauric, Carole Chrétiennot, Claude Sérillon, Michel Cardoze, Eddie Pons, Simon Casas et de Cyril Fabre, lauréat 2019.

Une sélection des 12 meilleures nouvelles de cette édition 2020 sont présentées dans un recueil qui paraîtra le 1er octobre aux éditions Au diable vauvert, partenaires du Prix Hemingway.



Les auteurs présents dans le recueil sont Javier Izcue Argandona, Frédéric Coudron, Stan Cuesta, Damperio Estragón, Nicolas Havouis, Philippe Laidebeur, Fabien Penchinat, Pierre Pirotton, Christian Pluche, Rocia Rubio, Inca Virgoarte.