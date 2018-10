Ellen Von Unwerth, invitée de la librairie La Hune, pour sa réouverture

À l’occasion de sa réouverture, La Hune, véritable symbole culturel du quartier Saint-Germain, a l’honneur de présenter le travail haut en couleur — et en noir et blanc — de la photographe Ellen Von Unwerth. Pour les amateurs, la librairie galerie se coupe en quatre, avec une inauguration prévue ce 14 novembre, présentant les nouveaux lieux d’exposition.







À travers des espaces dédiés à l’édition d’art, la photographie et aux rencontres entre le public et les artistes, La Hune proposera une nouvelle programmation toujours plus riche et dynamique, participant à faire de Paris la capitale mondiale de la photographie.

Après presque un an de travaux pour reconstruire cette adresse historique, suite à un incendie en novembre, La Hune est toujours forte de la même ambition : promouvoir l’édition d’art et défendre sa mission unique dans la photographie.

Lieu unique de découverte de la photographie d’art ancienne et contemporaine, elle fait son retour sous le signe de la photographie, la même semaine que Paris Photo, première foire internationale dédiée au médium photographique.

La photographe Ellen Von Unwerth sera donc l’invitée de choix, pour cette réouverture, présentant son travail.









Depuis plus de trente ans, Ellen von Unwerth livre une vision des femmes sensuelles, et libres. En filigrane, se dégage sur chacune de ses photographies une authentique distance aux codes, une joie non dissimulée de s’affranchir du carcan classique de la nudité, guidées par une énergie hors pair, un grain et des cadrages identifiables.

Cette exposition est une ode à la synesthésie, une invitation à la légèreté, empreinte d’une réelle maîtrise d’artiste.