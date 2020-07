Emma Watson et Reni Eddo-Lodge féminisent le métro de Londres

"City of Women": New York subway system re-mapped to celebrate the "female shapers & heroes" of NYC by Rebecca Solnit & @jellyschapiro. Yes! pic.twitter.com/t5F1oHsL8J — Robert Macfarlane (@RobGMacfarlane) November 1, 2017

Crédit photo : Hernan Pinera

Eddo-Lodge, auteur du best-seller Le racisme est un problème de blancs (traduction Renaud Mazoyer, ed. Autrement), et l’actrice et activiste Emma Watson redessineront la carte du métro de Londres, faisant naitre une autre histoire derrière les stations. Elles se sont inspirées d’un projet similaire que l’on retrouve dans le livre Nonstop Metropolis de Rebecca Solnit et Joshua Jelly-Schapiro qui présentait une carte du métro de New York avec tous les arrêts renommée d’après des femmes qui ont marqué le pays.Solnit et Schapiro travaillent aujourd’hui avec Eddo-Lodge et Watson pour aider à créer la « City of Women London ». Alors qu’aux États-Unis c’était Alexandria Ocasio-Cortez ou Cardi B qui était mise à l’honneur, outre-Manche on songe pour l’instant à Mary Seacole, Amy Winehouse, Zadie Smith ou encore Virginia Woolf.« Le projet vise à identifier des Londoniennes remarquables qui ont eu un impact sur l’histoire de la ville d’une manière ou d’une autre. Les noms seront attribués à chacune des stations représentées sur le plan du métro de Londres en fonction du lien entre la figure historique et la zone locale », expliquent les organisateurs.Les figures choisies peuvent être déjà connues ou faire partie de la longue liste des oubliés de l’histoire du pays ou de la ville. elles seront retenues parmi des personnalités des arts, de la société civile, des affaires, de la politique, du sport...Travaillant en partenariat avec la Fondation WOW, les initiatrices du projet prévoient de consulter des historiens, des écrivains, des conservateurs de musée et des bibliothécaires pour trouver des noms potentiels. Le public sera lui aussi amené à participer et pourra soumettre ses propres idées.La carte finalisée sera publiée par Haymarket Books à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain.Via The Guardian