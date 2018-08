Emma Watson rejoint le casting des Quatre filles du Docteur March

Emma Watson sera l'une des filles du Docteur March dans l'adaptation du roman de Louisa May Alcott que prépare l'actrice et réalisatrice Greta Gerwig. Watson remplacerait au pied levé Emma Stone, annoncée dans le film, mais finalement retenue par d'autres obligations, dans un rôle qui n'a toujours pas été précisé.

Emma Watson dans La Belle et la Bête

Une Emma pour une autre : Emma Stone, vue dans La La Land, serait retenue par d'autres obligations auprès de Fox Searchlight pour le film The Favorite, de Yórgos Lánthimos. Sony, qui produit la nouvelle adaptation du roman Les Quatre Filles du Docteur March (Little Women) de Louisa May Alcott, a donc dû se tourner vers une nouvelle actrice pour incarner l'une des quatre sœurs.

C'est donc Emma Watson qui complètera la distribution du film de Gerwig, qui n'est pas encore précisé, par ailleurs. Devant la caméra, on trouvera donc Meryl Streep, Saoirse Ronan, Laura Dern, Timothée Chalamet ou encore Florence Pugh — toujours en négociations, aux côtés de Watson. Emma Stone était censée incarner Beth, aux dernières nouvelles.

La dernière adaptation du récit pour l'écran date de l'année dernière, par la BBC, mais la plus célèbre reste sans doute celle de 1994, par Gillian Armstrong, avec Trini Alvarado, Winona Ryder, Claire Danes et Kirsten Dunst.







via Variety