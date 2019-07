Emmanuel Carrère finaliste du Neustadt International Prize for Literature 2020

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus difficile encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis entré en relation avec lui, j'ai assisté à son procès. J'ai essayé de raconter précisément, jour après jour, cette vie de solitude, d'imposture et d'absence. D'imaginer ce qui tournait dans sa tête au long des heures vides, sans projet ni témoin, qu'il était supposé passer à son travail et passait en réalité sur des parkings d'autoroute ou dans les forêts du Jura. De comprendre, enfin, ce qui dans une expérience humaine aussi extrême m'a touché de si près et touche, je crois, chacun d'entre nous.

Le Neustadt International Prize for Literature est un prix littéraire américain, créé en 1969, destiné à consacrer des romanciers, poètes ou dramaturges. Le prix est biennal, parrainé par l'université d'Oklahoma et la revue littéraire World Literature Today.Le prix est « décerné en reconnaissance de réalisations exceptionnelles en poésie, en fiction ou en théâtre et qu'il doit être attribué uniquement sur la base de sa valeur littéraire ». Le prix est doté 50 000 $, un certificat et un trophée (une plume d'aigle en argent).Le dernier français à avoir remporté le Neustadt International Prize for Literature était Francis Ponge en 1974.Les finalistes pour le prix de 2020:- Emmanuel Carrère (France), auteur de L'adversaire, éditions P.O.L., 2000.- Jorie Graham (États-Unis), auteur de Fast, Ecco Press, 2017.- Jessica Hagedorn (Philippines/États-Unis), auteur de Les mangeurs de chien (trad. Anna Gibson), Flammarion, 1992.- Eduardo Halfón (Guatemala), auteur de Deuil (trad. David Fauquemberg), La Table Ronde, 2018.- Ismail Kadare (Albanie), auteur de Avril brisé (trad. Jusuf Vrioni), Le livre de poche, 1983.- Sahar Khalifeh (Palestine), auteur de L'impasse de Bab Essaha (trad. Youssef Seddik et Mohamed Maouhoub), Flammarion, 1997.- Abdellatif Laâbi (Maroc), auteur de Au-delà du fil de fer barbelé.- Lee Maracle (Canada), auteur de Le chant de Corbeau (trad. Joanie Demers), Mémoire d'encrier, 2014.- Hoa Nguyen (Vietnam/États-Unis), auteur de Red Juice, Wave Books, 2014.Robert Con Davis-Undiano, le directeur exécutif de World Literature Today, a déclaré dans communiqué : « C'est excitant d'avoir un groupe d'écrivains aussi estimés en lice pour le prix Neustadt. La littérature est une voix puissante qui nous enseigne le monde qui nous entoure. Cette liste de finalistes véritablement internationale démontre une fois de plus qu'une excellente littérature ne connaît pas de frontières. »