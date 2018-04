Emmanuel Carrère, lauréat 2018 du prix BnF

Dans un communiqué, le président du cercle de la BnF, Jean-Claude Meyer déclare : « Emmanuel Carrère mérite bien ce dixième prix, avec son écriture vive, son imaginaire exotique ou reflétant la vie quotidienne et pénétrant les dessous de l’âme humaine ».Laurence Engel, présidente de la BNF renchérie en expliquant le choix du jury dans un communiqué relayé par France Info : « C’est l’originalité d’une œuvre singulière et, dans le large spectre de cet auteur, le fil inventif qu’il a tissé entre la fiction et le réel qui nous a séduits. Le jury a voulu rendre hommage à une écriture contemporaine, qui revendique sa présence « dans le monde » et la capacité de la littérature à nous en faire saisir la portée onirique, une écriture qui a marqué la production littéraire des vingt dernières années ».Emmanuel Carrère est un artiste très polyvalent qui, à 60 ans, s’est essayé à tout type d’écriture. Dans l’œuvre de l’auteur, on pourrait distinguer trois grands thèmes : la Russie, la fantaisie et les faits divers. Il a été primé à plusieurs reprises pour ses productions littéraires, le prix BnF sera sa 14e récompense.Son cinquième roman, La Classe de neige (1995) avait reçu l’année de sa sortie le prix Femina, sa biographie romancée d’Édouard Limonov avait reçu le prix Renaudot en 2011 et le prix FIL de littérature en langues romanes au Mexique lui a été remis en septembre dernier pour son parcours littéraire et journalistique.Mais son parcours ne se limite pas à la littérature. Ses romans et récits ont été adaptés sur grand écran à plusieurs reprises. L’adaptation de son roman La Classe de Neige par Claude Miller a reçu le prix spécial du jury du festival de Cannes en 1998.Emmanuel Carrère a lui-même réalisé en 2003 Retour à Kotelnitch, un documentaire introspectif qui, à travers l’assassinat d’Ania, musicienne russe, laisse à voir la Russie d’aujourd’hui loin de la capitale. Il est également à l’origine de plusieurs films et séries de fiction pour la télévision.