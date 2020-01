Emmanuel Guibert lauréat du Grand Prix 2020 de la ville d'Angoulême

Emmanuel Guibert, en 2010 (photo d'illustration, Internaz, CC BY-NC-SA 2.0)

Né en 1964 à Paris, Emmanuel Guibert, est connu pour La Guerre d'Alan, en trois tomes, chez L'Association, et la série jeunesse Sardine de l'espace, avec Joann Sfar et Mathieu Sapin.Le FIBD lui avait consacré une large exposition en 2018, qui permettait notamment d'admirer le travail de l'auteur dessinateur sur de la porcelaine... En 2019, il fut par ailleurs finaliste du Grand Prix, déjà : Guibert a par ailleurs été largement récompensé, recevant notamment le Grand Boum-Ville de Blois du festival bd BOUM en 2009.Guibert succède à Rumiko Takahashi, lauréate du Grand Prix en 2019, deuxième femme et première mangaka à recevoir le prestigieux prix.