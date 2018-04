Emmanuelle Pagano reçoit le premier Prix du roman d'écologie

Le premier Prix du Roman d’Écologie a été décerné hier soir à Emmanuelle Pagano pour son ouvrage Saufs riverains publié en 2017 aux éditions P.O.L, lors d’une cérémonie organisée par l’association éponyme à la Gaité Lyrique. Lancé en janvier dernier, ce prix inédit vise à distinguer un roman francophone paru en 2017 qui, à travers son récit, contribue à sensibiliser aux questions écologiques.

Sur les 6 romans en lice, c’est l’œuvre d’Emmanuelle Pagano, Saufs riverains, qui a été sélectionnée par le jury et qui remporte le premier Prix du Roman d’Écologie. Présidé par Alice Ferney et composé d’autres écrivains de renom tels qu’Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011, de libraires et d’étudiants d’écoles partenaires du prix, celui-ci a tenu à récompenser une œuvre qui « nous fait comprendre à quel point en occupant la terre, l’homme la transforme », a déclaré la Présidente du jury.



Deuxième volume d’une trilogie sur la relation de l’Homme et de l’eau, Saufs riverains décrit l’ennoyage de la vallée du Salagou dans l’Hérault, où le grand-père d’Emmanuelle Pagano possédait deux petites vignes aujourd’hui sous l’eau.



Ce roman met en mots ce que l’homme peut, en réaménageant la terre, créer ou détruire. Il mêle la longue histoire de la terre et l’histoire familiale, l’autobiographie et l’aménagement du paysage. « Autant d’éléments qui justifient l’attribution de ce premier Prix du Roman d’Écologie à l’œuvre d’Emmanuelle Pagano » a souligné Lucile Schmid, co-fondatrice de l’Association à l’origine du prix littéraire.



« En créant ce prix apolitique et transgénérationnel, notre objectif était de mettre en lumière un genre littéraire foisonnant et une nouvelle manière d’aborder les questions écologiques. Qu’il s’agisse des relations entre être humain et nature, de la transition économique et sociale, ou encore de la question animale, le champ du roman d’écologie est divers et croise différentes préoccupations ».



Emmanuelle Pagano s’est déclarée « très touchée par ce Prix qui récompense un livre très important à mes yeux, dans lequel j’ai voulu m’intéresser à la relation entre l’Homme et l’eau, en cherchant constamment la place de l’Homme dans cet environnement ». Saufs riverains est de surcroît le dernier roman d’Emmanuelle Pagano publié par Paul Otchakovsky-Laurens (décédé en janvier dernier) qui s’apprêtait à lire le troisième titre de la trilogie.



Fondé par l’Association du Prix du Roman d’Écologie en partenariat avec le Master de création littéraire de l’École Supérieure d’Art et de Design du Havre et de Rouen, l’École Nationale du Paysage de Versailles et Marseille, La Fabrique écologique ainsi que plusieurs libraires, le PRÉ a également pu compter sur le soutien du groupe La Poste, son mécène officiel.

Emmanuelle Pagano – Saufs riverains – Éditions POL – 9782818041482 – 19,50 € | Ebook 9782818041499 – 13,99 €