Émotions fortes à Gradignan : Lire en poche, parrainé par Maylis de Kerangal

Pour sa 14e édition, Lire en Poche, le salon du livre de Gradignan met une fois de plus les petits plats dans les grands. Cette année, « Émotions fortes » garanties, sous le parrainage de Maylis de Kerangal. Rendez-vous à prendre du 12 au 14 octobre prochains.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Avec plus de 25.000 visiteurs l’année passée, Lire en poche réunit une soixantaine de rendez-vous – déjeuners littéraires, débats, conférences, mais également concerts de jazz, lectures et animations pour petits et moins petits.

Cette année, accueillera la manifestation accueillera 13 libraires indépendants de la région Aquitaine, partenaires fidèles de l’événement : La Colline aux Livres, Comptines, Librairie de Corinne, L’Espace Livre, FormatLivre, La Librairie Générale, Georges, L’Hirondelle, Libellule, La Machine à lire, Mollat, Librairie Olympique ainsi que, pour la première fois, Le 45e Parallèle.

La marraine de la manifestation, Maylis de Kerangal, raconte sa propre expérience du livre de Poche : « Le passage d’un livre au format de poche est un drôle de jeu d’échelles : il réduit son format, minore son volume, allège sa masse, diminue son prix, et dans le même temps augmente son rayonnement, active sa circulation, multiplie ses exemplaires et plus encore diversifie ses lecteurs. Une opération magique qui en outre transforme la couverture, assouplit la reliure, change la typographie et modifie le nombre de pages, le tout sans toucher à un seul mot, à une seule virgule du texte contenu.

Le “poche” inaugure dès lors de nouveaux usages, de nouvelles manières de lire auxquelles je m’adonne comme lectrice : il devient le véhicule d’un texte que je peux souligner, annoter, que je peux m’approprier de manière d’autant plus intime qu’il est issu d’une production standard, industrielle et massive. J’aime cette métamorphose : voir mes livres devenir des » poches «, c’est découvrir qu’ils commencent cette autre vie, et vont exister pour longtemps. »

Des émotions fortes plein les poches !



Tant en littérature française, qu’en littérature étrangère, les auteurs invités seront légion – un focus, comme toujours, est proposé autour de la littérature jeunesse avec Christian Heinrich, Marie-Aude Murail, PEF et Domitille de Pressensé, entre autres.

Lire en Poche, ce seront également des prix littéraires – pas moins de quatre – des journées spéciales pour les scolaires et l’anniversaire de J’ai lu, entre autres expositions.

« Le mystère de l’expérience littéraire se nourrit ainsi du réel des émotions, lequel affleure parfois avec l’illusion des sens, pour bâtir des œuvres de fiction singulières, et c’est non sans une certaine émotion que ces œuvres, et leurs auteurs, se retrouveront à Lire en Poche », indique Lionel Destremau, commissaire du Salon.



ActuaLitté est partenaire de Lire en Poche.

