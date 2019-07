En 2019, la Foire du Livre de Francfort se transforme en librairie géante

Sur un stand, à la Foire du Livre de Francfort 2018

Une précision plus qu'une nouveauté

« Pour la première fois, il sera possible de vendre ses livres et produits éditoriaux dès le samedi à la Foire de Francfort », annonce avec plaisir l'organisation de la Foire, un des plus grands événements internationaux du monde de l'édition. « Il s'agit d'une nouvelle opportunité pour les exposants d'atteindre plus de visiteurs et de clients », affirme encore le Börsenverein.Les exposants sont invités à vendre directement leurs livres, ou à passer par un libraire qui gérera leurs stands : les législations sur le prix unique devront être strictement respectées, indique l'organisation de la Foire, selon la provenance des livres. Des ouvrages abîmés ou présentant un défaut, eux, pourront afficher des prix réduits. Les éditeurs allemands devront être vigilants, car l'organisation de la Foire annonce clairement des contrôles, avec une amende de 200 € par infraction, et de 500 € en cas de récidive.Les différentes taxes s'appliquent également, annonce le Börsenverein. Aucune mention n'est faite des droits d'auteur : si certains titres proposés à Francfort ont déjà vu leur part de droit versée à l'auteur, certains exposants, du côté français, refusaient de vendre des livres « par respect pour les auteurs ».ActuaLitté avait évoqué, l'année dernière, l'incertitude qui entourait les ventes de livres à la Foire du Livre de Francfort : du côté des exposants français, on indiquait ne pas vraiment comprendre la politique de l'événement en la matière. « Les conditions générales stipulent pourtant qu'il est interdit de faire de la vente de livres. Si l'on commence en plus à nous donner des injonctions contradictoires... », indiquait une éditrice sur le stand d'une maison d'ouvrages pour la jeunesse.En effet, l'organisation laissait entendre que la vente de livres était possible, et même vivement recommandée, au moins le dimanche : « Francfort est une ville internationale, et, au sein du public du week-end, on peut trouver des gens intéressés par la bande dessinée française, par exemple, qui attendent Francfort pour se tenir au courant et acheter des ouvrages », nous avaient répondu les organisateurs de la Foire.À présent, le doute est levé, et les éditeurs de tous les pays auront l'occasion de participer à cette grande vente, sur tout le week-end : cela dit, les éditeurs allemands devraient être les premiers à en profiter, logiquement. Juergen Boos, directeur de la Foire, se réjouit d'ailleurs de proposer « aux éditeurs de nouveaux moyens de contact avec les lecteurs ». En Allemagne, les ventes de livres ont connu une hausse conséquente en 2018