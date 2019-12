En 2020, le BUK festival alliera littérature et cinéma

C’est à l’initiative de son fondateur Francesco Zarzana que le festival élargit ainsi son éventail pour accorder une place au cinéma. Pensé en alliance avec la caractéristique première du BUK festival, axé sur la littérature, il s’agira alors de mettre en compétition des films adaptés d’œuvres littéraires.L’auteure et réalisatrice française Capucine Lemaire a été nommée à la direction de cette première édition du BUK Film Festival. Pour récompenser la meilleure adaptation cinématographique, se tiendra à ses côtés un jury composé de quatre membres.A été nommé à sa tête l’ancien directeur du CNC Éric Garandea. Ses autres membres réuniront l’actrice et chanteuse française Mathilde Mosnier, l’Italienne, également actrice, chanteuse, mais aussi auteure Aisha Cerami et le scénariste et réalisateur italien Michele Salimbeni.Vous pouvez suivre l'actualité du Festival à cette adresse