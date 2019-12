En 2020, les Imaginales placées sous le signe des frontières

À cette occasion, et à l’instar des années précédentes, la ville d’Épinal met à la portée de près de 40.000 visiteurs une plongée au cœur « la plus grande bibliothèque fantasy du monde ».Sur ces quatre jours, le festival, qui met l’imagination et l’univers de la fantasy à l’honneur, réunira plus de 300 auteurs, illustrateurs et artistes venus du monde entier.Il offre ainsi au public la possibilité de rencontrer tant des spécialistes du roman historique que du thriller d’anticipation, de la fantasy, des contes et légendes ou encore de la SF.En plus de cette perspective festive, le festival a annoncé sur son site avoir lancé son prix Imaginales des bibliothécaires (PIB) 2020.Son jury est composé de huit bibliothécaires venus de Paris, Bordeaux, Strasbourg et Epinal ainsi que d’une responsable éditoriale de Premier Chapitre, de la chargée de communication de Rénov’Livres et de la directrice artistique des Imaginales.Ce jury dévoilera sa sélection en janvier 2020. Les bibliothécaires souhaitant participer au vote du lauréat ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire. L'annonce officielle de l'heureux élu est prévue pour le mardi 28 avril.Cette année, la 18e édition des Imaginales avait pour thème la Nature. L’évènement, qui s’est tenu du 23 au 26 2019, avait consacré les Pays nordiques.