En attendant Bojangles : on cherche un fils pour Romain Duris

Le réalisateur de Populaire a décidé de s’entourer d’un agréable plateau : Virginie Efira et Romain Duris se partageront l’affiche du film, pour des pas de danse endiablés sur du Nina Simone. Mais ce couple dont l’amour magique et presque vertigineux est celui qu’observe un enfant, captivé par ses parents.Espérons surtout que l’écrivain ne descendra pas en flèche le produit filmé achevé, comme Virginie Despentes l’avait fait avec Vernon Subutex… où jouait également Romain Duris. Elle avait littéralement atomisé l’adaptation de son roman, avec toutefois une certaine résignation.« Oui, mais bon, c’est comme ça, j’ai vendu les droits. Et puis, c’est une douche de thunes. C’est pas que je m’en fous, mais ça passe, quoi. », disait-elle. Anecdote cocasse : la réalisatrice de la série et l’auteure habitent le même immeuble parisien…Or, la production est actuellement à la recherche dudit fils, qui est l’un des narrateurs de ce texte, avec le père, pour un tournage prévu à l’hiver prochain. « Un garçon de 9-11 ans, singulier, empathique et inventif », peut-on lire sur l’annonce, qui ajoute : « Zèbres bienvenus ! » Aucune expérience n’est obligatoire.En attendant Bojangles avait reçu les prix France Télévisions, prix RTL — Lire et prix roman des étudiants France Culture — Télérama en 2016. Sorti en janvier 2016, une adaptation en bande dessinée signée Ingrid Chabbert et Carole Maurel avait été publiée en novembre de l’année suivante.