En Auvergne-Rhône-Alpes, les auteurs aussi feront leur rentrée

Pexels de Pixabay





Ces moments sont l’occasion pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir les écrivains de la rentrée littéraire, et les nouveautés des auteurs jeunesse.



Mais c’est aussi l’occasion de prendre contact avec les auteurs pour organiser des rencontres et des signatures. Les amateurs de littérature seront également les bienvenus. Ce rendez-vous sera pour la première fois majoritairement féminin.



La journée du 9 septembre se déroulera en deux temps : Les écrivains de la rentrée littéraire présenteront leurs ouvrages à partir de 9 h, puis les auteurs et illustrateurs jeunesse échangeront sur leurs créations à partir de 13 h 30.



La rentrée littéraire 2019 compte 524 romans, dont 335 français (contre 381 en 2018). Afin de permettre aux professionnels de s’orienter, Auvergne–Rhône-Alpes Livre et Lecture propose, parmi les auteurs invités, une sélection de 15 romans d’auteurs vivant en région.



Les auteurs de littérature générale:



Lionel Bourg, C’est là que j’ai vécu (Quidam éditeur)

Cécile Coulon, Une bête au paradis (L’Iconoclaste)

Jean-Laurent Del Socorro, Je suis fille de rage (ActuSF)

Astrid Éliard, La Dernière Fois que j’ai vu Adèle (Mercure de France) (sous réserve)

Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)

Nicole Giroud, L’Envol du sari (Les Escales)

Catherine Gucher, Et qu’importe la révolution ? (Le Mot et le reste)

Hubert Mingarelli, La Terre invisible (Buchet-Chastel)

Julie Moulin, Domovoï (Alma éditeur)

Laurence Nobécourt, Le Chagrin des origines (Albin Michel)

Olivier Paquet, Les Machines fantômes (L’Atalante)

Pierre Péju, L’Œil de la nuit (Gallimard)

Emmanuelle Pireyre, Chimère (Éditions de l’Olivier)

Jacky Schwartzmann, Le Coffre (La Fosse aux Ours)

Sébastien Verne, Des vies débutantes (Asphalte)



Les auteurs et illustrateurs jeunesse: