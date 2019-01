En ce début d'année, des événements aux frontières de la folie, à Paris

Gustave Courbet, le Désespéré - Domaine public Gustave Courbet, le Désespéré - Domaine public

Au total, 44 événements concernant les frontières de la folie ont été révélés par les différentes bibliothèques de la capitale, répartis sur les deux premiers mois de l'année 2019. Difficile de faire son choix dans ce large éventail. Pour vous aider, la rédaction a isolé 4 dates afin de vous mettre sur la voie :La conférence « les addictions numériques en 60 minutes » portera sur l’utilisation des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Elle mettra en garde contre l’usage occasionnel à l’usage excessif des jeux vidéo, les risques de méconnaissances d’Internet et les nouveaux modes de socialisation en ligne.Il est important de connaître les apports positifs des jeux vidéo et des réseaux sociaux pour mieux comprendre certaines dérives décriées dans les médias. La conférence vise à apporter un éclairage scientifique sur les enjeux liés aux usages du numérique.Maud Lemercier-Dugarin est psychologue clinicienne et doctorante à l’Université de Paris Nanterre. Sa pratique clinique à l’hôpital Albert Chenevier (Créteil) et ses travaux de recherche dans le cadre universitaire sont axés sur les usages du numérique.Bibliothèque Claude Lévi-Strauss - 41, avenue de Flandre 75019 Paris.Un atelier d'écriture sur le thème de la folie est organisé pour les adultes et les adolescents à la Bibliothèque Georges Brassens le 19 janvier et le 2 février 2019. Les inscriptions sont disponibles à tous dès l'âge de 15 ans.Animé par Victoria Kaario, auteure de fictions radiophoniques et d’adaptations littéraires pour France Culture, chaque atelier durera deux heures. Les participants devront mettre la folie en mots, chacun à leur façon. Pour les guider, des extraits de textes d'Artaud, de Duras, et d'autres auteurs ayant abordé ce thème leur seront lus.Une séance de lecture des textes des participants sera organisée le vendredi 22 février 2019 à 19h à la Bibliothèque Georges Brassens.Bibliothèque Georges Brassens - 38 rue Gassendi 75014 Paris.Dans le cadre du temps fort autour de la folie, la médiathèque Marguerite Yourcenar vous invite à une rencontre sur la santé mentale. Il nous est logique de préserver une bonne santé physique : dormir à coup de 8 heures par nuit, pratiquer une activité physique régulière, manger équilibré… Mais qu’en est-il de notre santé mentale ?Le Dr Pierre de Maricourt, chef de service à l’hôpital Sainte-Anne, des représentants de l’association PromesseS (association de proches de malades schizophrènes) et Stéphane Cognon, auteur de Je reviens d’un long voyage- Candide au pays des schizophrènes seront présents pour répondre aux diverses questions du public : Comment définir la santé mentale ? Quelle est la perception de la folie dans la société ? Sommes-nous tous susceptibles de développer des pathologies psychiques ?Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue d'Alleray 75015 Paris.L'atelier de création de la bibliothèque Benjamin Rabier sera inspiré par les films d'animation de Tim Burton. Proposé aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, l'animation aura pour but de faire découvrir la passion du dessin chez Tim Burton.En s'inspirant de son univers et de sa technique, les participants concevront un flipbook, c'est-à-dire un petit livre d'images, généralement de format à l'italienne, qui, feuilleté rapidement et en continu avec le pouce, donne l'impression d'une séquence animée.Avec l'aide des intervenants de la revue d'art pour enfants Dada, ils apprendront à imaginer et réaliser des dessins fantastiques et à les mettre en mouvement.Bibliothèque Benjamin Rabier - 141, avenue de Flandre 75019 Paris.L'ensemble des ateliers et des conférences sont disponibles gratuitement. Il est cependant conseillé de réserver sa place auprès des bibliothèques concernées. Pour retrouver les 40 autres événements autour du thème de la folie, rendez-vous ici