En ce printemps, “Que la poésie soit avec vous !”

Welcome to Lyrical Valley





La quatrième édition du Printemps de la poésie c'est 130 événements, 90 partenaires et 13 jours de festival. Et le tout explorant deux thèmes. Le premier, poésie et musique, sera l'occasion d'explorer les liens entre les deux arts. Pour l'occasion, Rilke sera mis en musique. La poésie sera interrogée dans son articulation avec la musique, la chanson, de la pop au rap, du classique au contemporain à travers le rap belge, mais aussi Barbara, l'opéra ou encore Thiéfaine.Le second, la poésie symbole d’un espace mondialement connecté, questionnera notamment le pouvoir de la poésie à changer le monde.Pour cette quatrième année, le réseau Poésie s’étend : il montre désormais qu’il peut non seulement rayonner dans le monde entier, mais que le monde entier en constitue ses racines. Le festival Printemps de la poésie lance ainsi un vaste dispositif pour révéler cette région en territoire poétique, en Vallée lyrique. Il propose une valorisation du patrimoine, du réseau vivant et des innovations en poésie.Une campagne d'affichage ouvrira le programme dès le 25 mars avec des métaphores qui se cachent au bout de la rue ou transforment le regard sur le quotidien. Plus largement, d’un Printemps à l’autre, le lancement du projet Lyrical Valley mettra en valeur quatre autres festivals (les Salves poétiques de Morges, les Cellules poétiques de Martigny, le festival de slam à Lausanne, Poésie en arrosoir à Cernier).En mai prochain , le livre Le Poème et le territoire (Noir sur blanc) permettra d’explorer cette vallée enchantée par une vingtaine de promenades, en soulignant combien Byron, Borges, Rilke ou d’autres poètes nés en Suisse ont évoqué ce lieu porteur de poésie.L’université de Lausanne accueillera en juin le congrès mondial de poésie avec plus de cent intervenants des cinq continents. Il y aura en outre deux expositions : René Char à la Fondation Jan Michalski en juin ; puis Digital Lyric: beyond the book au château de Morges. L’ensemble sera en harmonie avec la Fête des Vignerons, tradition ancestrale de poésie populaire liée à la vigne.Fondé et propulsé par l’UNIL (associée à une centaine de partenaires en 2019), ce programme s’adresse aux amoureux fervents comme aux savants austères, aux passionnés comme au grand public.Le programme complet du festival est disponible à cette adresse