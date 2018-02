En février, BiblioMania, salon des papiers anciens, fête les couples

À partir du 15 février, le salon des papiers anciens BiblioMania s'installe à Paris, Espace Champerret, autour du thème des couples célèbres. Une centaine de libraires professionnels, venus de toute l’Europe, seront réunis sur 3000 m2 pour des ventes et échanges de documents, manuscrits, cartes postales, affiches, livres, gravures, bandes dessinées...

Pour sa quatrième édition, à l’occasion de la Saint-Valentin, le salon BiblioMania met à l’honneur les couples célèbres. En BD, l'organisation cite « Sylvain et Sylvette » (1950), « Bob et Bobette » ou plus récemment de « Gaston Lagaffe et Mademoiselle Jeanne », tandis qu'en littérature, on retrouve « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre (1788), « Colette et Willy », « Sartre et Simone de Beauvoir », « Aragon et Elsa Triolet », « George Sand et Alfred de Musset » dans les Amoureux de Venise, « Arthur Miller et Marilyn Monroe » ou encore « le couple maudit », Rimbaud et Verlaine...

Cyrano de Bergerac - dessins de Louis Curti (1930) Roxane - dessins de Louis Curti (1930)

Détail non dénué d'intérêt, BiblioMania est coorganisé avec Abebooks, le site d'achats et de ventes autour de la bibliophilie propriété d'Amazon. Le Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM), qui organise le Salon du Livre rare et de l'objet d'art, en avril prochain au Grand Palais, avait fait part de ses réserves vis-à-vis de cet acteur.



« Abebooks a cherché à être reconnu officiellement par le SLAM, mais nous n'avons aucune envie de les soutenir.

Au contraire, nous préférons mettre en avant Livre-rare-book.com, qui travaille de manière éthique et favorise le contact entre le libraire et son client, contrairement à Abebooks qui, d'ailleurs, prélève une commission sur chaque vente », nous expliquait ainsi Henri Vignes, président du SLAM.