En Nouvelle-Aquitaine, Lettres du monde accueille toutes les littératures

Ce 16 novembre s'ouvrira la 15e édition de Lettres du monde, le festival des littératures du monde, avec de nombreux événements organisés à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. « Welcome ! », le mot d'ordre de cette édition, s'annonce comme le remède et le contrepoint des replis nationalistes et communautaires observés dans nos sociétés.

Si la soirée d'avant-première prévue ce jeudi 15 au soir avec Asli Erdogan est annulée pour raisons de santé, le festival Lettres du monde ouvrira bel et bien les festivités dès le 16 novembre à la librairie Mollat, avec Lisa Mandel, Sinan Antoon et Brian Van Reet, une soirée qui sera suivie d'un grand entretien avec Javier Cercas.

Le vendredi 23 novembre, la Cour d'appel de Bordeaux accueillera une rencontre-débat, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec Estelle-Sarah Bulle et Elsa Osorio, auteures, et Serge Portelli, magistrat et auteur. Celle-ci sera animée par Anaïs Kien, productrice à France Culture, pour La Fabrique de l'Histoire.



Le festival se déroule à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine du 16 au 25 novembre, et le programme sera donc chargé entre ces deux dates et événements. Lettres du monde 2018 accueillera ainsi nombre d'écrivains, parmi lesquels Ali Al-Muqri (Yémen), Isabelle Alonso (France), Edmond Baudoin (France), Khaled Khalifa (Syrie), Dany Laferrière (Haïti), Carlo Lucarelli (Italie), Lisa Mandel (France), Luke Mogelson (États-Unis), Miguel A. Semán (Argentine), Burhan Sönmez (Turquie), Lyonel Trouillot (Haïti) ou encore Kirmen Uribe (Espagne).

Le programme complet est à retrouver ci-dessous.