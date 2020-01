En novembre 2020, une grande exposition sur le surréalisme à la BnF

Anonyme, André Breton au Festival dada portant la cible dessinée par Picabia, 1920

département des Manuscrits, BnF (détail)





L’année 2020 marque le centenaire de la publication des Champs magnétiques, « première œuvre purement surréaliste », selon les mots d’André Breton, et moment de rupture majeur dans le domaine de la création littéraire.



À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France présente, en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, une importante exposition consacrée à la naissance du mouvement surréaliste. Celle-ci revient sur les principaux modes d’exploration et d’expression par lesquels s’illustra cette révolution – écriture automatique, rêves et sommeils, performances et provocations, tracts et déclarations...



Tout en privilégiant le champ du livre et de l’écrit, l’exposition s’appuie sur une grande diversité de pièces qui rendent compte de la poétique surréaliste dans sa globalité - textes, dessins, photographies, tableaux, musique, films ou objets.