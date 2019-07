En octobre, la BnF vous emmène en Terre du Milieu avec Tolkien

J.R.R. Tolkien





Dévoilant à la fois l’homme et son œuvre, l’exposition de la Bibliothèque nationale de France, la plus grande jamais réalisée sur le sujet, réunira quelque 300 pièces exceptionnelles sur plus de 1000 m2. Conçu comme un voyage en Terre du Milieu, cet événement permettra au public d’appréhender le monde imaginaire forgé par l’auteur du Seigneur des Anneaux, ses paysages, ses peuples et leurs langues, toutes inventées par celui qui fut professeur de langues et littératures médiévales à Oxford.



Pour la première fois en France seront présentés de nombreux manuscrits et dessins originaux de J. R. R. Tolkien. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires, connues et moins connues, qui retracent l’histoire de la Terre du Milieu. Parallèlement, une sélection de pièces d’exception issues pour la plupart des collections de la BnF fournira un contexte pour cette création artistique et littéraire.



Organisée en étroite collaboration avec le Tolkien Estate et la famille Tolkien, et grâce à la participation exceptionnelle de la Bodleian Library d’Oxford, ainsi que des Marquette University Libraries (Milwaukee, États-Unis), l’exposition de la BnF est conçue comme une invitation au voyage, au cœur de la géographie imaginaire de Tolkien.



Aller et retour en Terre du Milieu



La première partie du parcours se déroule en une succession de chapitres qui sont autant d’escales en Terre du Milieu, depuis le Comté jusqu’au Mordor, puis au-delà, en Valinor. Chaque lieu, chaque territoire, donne l’occasion d’aborder les questions littéraires, culturelles ou linguistiques qui sous-tendent son œuvre. Les manuscrits et dessins originaux de Tolkien — prêtés principalement par la Bodleian Library d’Oxford et les Marquette University Libraries — constituent le cœur même de ce voyage.



Très souvent calligraphiés avec soin, parfois ornés de schémas et de dessins, les manuscrits constituent des œuvres d’art à part entière. Associés aux cartes dessinées par l’auteur et Christopher Tolkien, ainsi qu’à ses nombreuses aquarelles, ils permettent de comprendre comment Tolkien crée l’univers complexe de la Terre du Milieu. Le public pourra ainsi lire des passages célèbres du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, des poèmes en langue elfique, consulter l’arbre des langues inventées…



Les dessins donnent à voir comment Tolkien lui-même conçoit son monde, les paysages, les villes ou les tours. Une sélection de pièces fournit un contexte pour cette création littéraire et artistique pour mieux souligner ce qui en fait la singularité et l’originalité. Des contes nordiques ou des manuscrits médiévaux viennent rappeler les récits chers à J.R.R. Tolkien, auxquels il a consacré la majeure partie de sa vie.



D’autres documents, telle une rare édition de Beowulf illustrée par William Morris, permettent de comprendre les « racines » anglaises de l’auteur. Des gravures, peintures, enluminures, objets et armes viennent mettre en contexte la représentation imaginaire que le lecteur peut se faire de l’œuvre. Ces pièces sont toutes issues des collections les plus précieuses de la BnF (Réserve des livres rares, département des Manuscrits, département des Monnaies, médailles et antiques...) ou d’institutions prestigieuses tels que le musée de l’Armée, le Musée des Arts Décoratifs, le Petit Palais, la Bibliothèque nordique ou le Musée d’Orsay.



Par ailleurs, quatre des tapisseries récemment tissées d’après des aquarelles de Tolkien par la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson seront présentées pour la première fois à Paris.



Comment bâtir une mythologie moderne



Au-delà de l’œuvre littéraire, la personnalité de J.R.R. Tolkien est indissociable d’un lieu emblématique où il a passé la plus grande partie de son existence : Oxford. De ses études en 1911 à sa mort en 1973, cette ville est à la fois son principal lieu de vie et de travail.



Écrivain, philologue et universitaire, J.R.R. Tolkien a construit, à travers ses nombreux récits, ce qui ressemble à une « mythologie » moderne, avec ses héros, ses peuples, sa géographie, son architecture, ses arts et son histoire. Elle s’incarne dans une multiplicité de langues et une cartographie imaginaire — matrices de son univers. Tolkien a ainsi cherché un moyen de parler du monde réel, en s’affranchissant du cadre de nos perceptions habituelles.



Tolkien était également un spécialiste internationalement reconnu des littératures médiévales anglaises et nordiques. On lui doit notamment d’avoir permis à de nombreux lecteurs de découvrir des trésors tels que Sire Gauvain et le chevalier vert entre autres œuvres médiévales qui seront présentées.



Paradoxalement, en raison du succès du Hobbit, en 1937, Tolkien a d’abord été perçu comme un auteur pour la jeunesse. Cet aspect de son œuvre sera abordé, à côté des aquarelles du Hobbit, grâce aux merveilleuses illustrations de Roverandom, des Lettres du Père Noël et de Monsieur Merveille.





Mais ce « retour à Oxford » en présentant aussi des poèmes, des aquarelles, des notes de travail, et des récits de l’auteur parfois moins connus du grand public, dévoile avant tout l’ampleur colossale de la création de Tolkien, et replace Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux au sein d’une « mythologie » bien plus vaste. Cette œuvre-monde, à la fois singulière et universelle, a depuis le milieu du XXe siècle été plébiscitée sur tous les continents et marque encore aujourd’hui l’imaginaire d’un très large public.



Le commissariat de l'exposition a été assuré par Vincent Ferré, professeur de littérature comparée à l’université Paris Est-Créteil, et Frédéric Manfrin, conservateur en chef au département Philosophie, Histoire et Sciences de l’Homme de la BnF, avec le concours d'Élodie Bertrand et Émilie Fissier de la BnF, commissaires associées.

Tolkien, voyage en Terre du Milieu22 octobre 2019 I 16 février 2020Galeries 1 & 2BnF I François-MitterrandQuai François-Mauriac, Paris XIIIeDu mardi au dimanche 10h > 19h Nocturne jeudi 10h >21h Fermeture les lundis et jours fériésPlein tarif : 11 € - Tarif réduit : 9 € - Gratuit avec les Pass BnF Lecture/Culture (15 € / an) ou Recherche.