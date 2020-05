En octobre, un Marché de la Poésie spécial, “Pour le livre et la lecture !”

Le Marché de la Poésie, organisé chaque année Place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, se déroulera du 21 au 25 octobre 2020, sous la bannière « Pour le livre et la lecture ! » Créée il y a 38 ans par Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birot, la manifestation accueille auteurs, éditeurs et créateurs de revues, qui rencontrent leurs lecteurs et vendent des ouvrages.« Fidèle à cet esprit de soutenir surtout ceux qui en ont le plus besoin, les maisons d'édition de création et les poètes qui œuvrent à la création par les mots, le Marché de la Poésie se devait d'être au rendez-vous pour contribuer à aider ces sinistrés du confinement imposé par les mesures sanitaires », indiquent Yves Boudier, président, et Vincent Gimeno-Pons, délégué général de l'événement.« La poésie, parent pauvre de l'édition, la plus vulnérable, se retrouve naturellement encore plus malmenée » par les semaines de confinement, la fermeture des librairies et le ralentissement économique imposés par la crise de la Covid-19.Le Marché de la Poésie, pour sa 38e édition, a donc décidé de revoir sa programmation : « Au lieu de mettre un pays à l'honneur comme traditionnellement, cette occurrence 2020, reportée du mercredi 21 au dimanche 25 octobre Place Saint-Sulpice, aura pour thématique “Édition spéciale, Pour le livre et la lecture !”, pour défendre plus que jamais l'édition de création, avec près de 500 éditeurs et revues. »« Tous les amoureux de la littérature devront répondre présents à ce rendez-vous de l'automne. Chacun doit se convertir plus que jamais en militant de la littérature et de la poésie », insistent les organisateurs dans leur message.