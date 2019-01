En Pays de la Loire, les métiers autour du livre sont un art

Artiste calligraphe (jean-louis Zimmermann - CC BY 2.0) Artiste calligraphe (jean-louis Zimmermann - CC BY 2.0)

Peausserie, outillage ou encore matières premières, les fournisseurs seront mêlés aux artisans de l'art du livre pour faire découvrir aux visiteurs les matériaux nécessaires à leur pratique. Les différents acteurs de la chaîne du livre, partants des auteurs aux librairies, seront également présents pour parler de leur travail.Quant à eux, les artistes présenteront les arts de la calligraphie, de l'enluminure, de la gravure ou encore de la reliure. Ces métiers artistiques, souvent transmis par tradition, gardent une forte imprégnation dans l'art contemporain du XXIe siècle.Entre le 18 et le 27 février 2019, un ensemble de stages en amont et en aval du salon permettront de découvrir voire de se spécialiser dans ces métiers d'art du livre. Ils sont disponibles pour tous à partir de 14 ans. Les dates proposées sont disponibles sur le site d'Anima Libri Depuis sa création en 2015, le salon Le Livre & ses Métiers d'Art est devenue, en région Pays de la Loire, un lieu de rassemblement entre artistes du livre non seulement nationaux mais aussi européens.Pour participer à l'exposition, rendez-vous au 180 Rue Nationale, à Montreuil Bellay, en Anjou.