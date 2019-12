En Seine-Saint-Denis, Hors limites pousse les murs du 20 mars au 4 avril

Miossec et Michel Cloup Duo feront l’ouverture du festival à la médiathèque Louis Aragon de Rosny-sous-Bois avec une lecture musicale d’À la ligne de Joseph Ponthus (La Table ronde).

En clôture, Mohamed Kacimi et la comédienne Manon Worms célèbreront Kateb Yacine, fondateur de la littérature algérienne moderne, à travers une lecture à deux voix mêlant entretiens et textes littéraires.

Après Éric Vuillard et Laurent Gaudé, Laurent Mauvignier participera au parcours littéraire du samedi à travers le 93 et autour de son œuvre.

Un brunch littéraire et musical avec Mathilde Forget, une sieste littéraire avec Abdellah Taïa et une rencontre suivie d'une projection avec Manon Ott.



Rencontres, projections, spectacles, lectures musicales, performances et ateliers jeunesse sont autant de propositions qui rythmeront ces quinze jours de festivités durant lesquels la littérature contemporaine sous toutes ses formes sera à l’honneur.Véritable temps fort de la vie culturelle du 93 depuis plus de 10 ans, il s’appuie sur le réseau de lecture publique de son territoire et met en lumière l’engagement et l’investissement quotidiens des bibliothèques et médiathèques qui œuvrent à la diffusion et à la promotion d’une culture vivante et accessible à tous.Entièrement gratuit et conçu pour ses habitants, il mobilise chaque année une quarantaine de bibliothèques et médiathèques du 93 et plus de vingt lieux partenaires parmi lesquels le Mémorial de la Shoah de Drancy, la Maison de la Poésie à Paris, la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, ou encore le réseau des librairies indépendantes.Les temps forts de cette 12e édition :Des rencontres aux accents internationaux avec le romancier égyptien Alaa El Aswany, l’écrivain italien Giancarlo De Cataldo, l’auteur haïtien Louis-Philippe Dalembert et l'actrice québécoise Andrée A. Michaud.Un entretien Boxe & BD en présence Audrey Chenu et avec Grégoire Carlé (Il était 2 fois Arthur, Dupuis, 2019).Seront également programmés : Santiago Amigorena, Beata Umubyeyi Mairesse, Laurent Binet – Grand Prix de l’Académie française 2019, Bérengère Cournut – Prix du Roman Fnac 2019, Charly Delwart, Camille de Peretti, Marin Fouqué, Hélène Gaudy, Emmanuelle Lambert – Prix Femina Essai 2019, Luc Lang – Prix Médicis 2019, Vincent Message, Sylvain Prudhomme – Prix Femina 2019, Monica Sabolo...