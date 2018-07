En septembre, le festival du livre change Sion en “Terre de voyage”

Le Salon du livre de Genève et la Fondation pour l’Écrit organisent la troisième édition du Festival du livre suisse aux Arsenaux à Sion. Du 21 au 23 septembre prochain, la thématique inspirante, universelle et intemporelle qu’est la littérature du voyage sera le pilier central de la programmation du Festival du livre suisse – Terre de voyage.





Grégoire Menuel CC BY SA 2.0





À cette occasion, des écrivains à la plume exploratrice inviteront le public à vivre trois jours de rencontres, d’échanges et d’animations avec un hommage spécial rendu à Nicolas Bouvier, écrivain genevois mythique et inspirateur de toute une génération d’auteurs actuels, disparu il y a vingt ans.



Fidèle à sa mission première, valoriser la littérature suisse dans sa diversité et de favoriser les échanges linguistiques, le festival fera la part belle à la richesse des écrits suisses en conviant des auteurs de tout le pays à présenter leur nouveauté et en organisant de nombreux temps forts pour les adultes et les plus jeunes.



Rencontres, cartes blanches à des maisons d’éditions suisses, lectures, joutes de traduction, performances, séances de dédicaces, exposition photos, projections, ateliers d’écritures et de croquis, animations à destination des familles et des jeunes, brunch dominical, remise d’un prix, ateliers scolaires… Le Festival du livre suisse – Terre de voyage promouvra, cette année encore, une ouverture sur le monde et sur les autres en embrassant la littérature et la culture dans tous leurs états grâce à un programme riche et exaltant. Une quarantaine d’auteurs de tous horizons sont ainsi attendus pour échanger, rencontrer et débattre avec leurs publics.



Des auteurs venus de toute la Suisse présenteront leurs nouveautés et dessineront, le temps du festival, l’ambiance littéraire de l’année à venir.



Des jeunes talents aux plumes incontournables en passant par des auteurs jeunesse ou des écrivains bilingues : toute la littérature généreuse, riche et féconde que produit la scène suisse sera au cœur de ces trois jours. Nicolas Feuz, Anne-Frédérique Rochat, Daniel de Roulet, Amélie Plume, Narcisse Praz, Eugène Meilz, Julien Sansonnens, Quentin Mouron, Gabrielle Nanchen, Yves Balet, Olivier Toublan ou encore Étienne Barilier sont d’ores et déjà annoncés. La programmation complète du festival sera dévoilée lors d’un point presse le 5 septembre prochain à 11 heures à la Médiathèque Valais – Sion.





Le programme du festival se veut pluriel et créatif pour proposer une belle interaction entre les invités et le public. Ainsi, une carte blanche sera donnée à l’éditeur zurichois Pearlbooksedition qui publie des auteurs suisses en français et en allemand. La maison d’édition suisse Helvetiq présentera ses activités et la tradition de la traduction en Suisse sera mise en lumière avec des lectures d’auteurs comme Rolf Hermann ou Alex Capus et des joutes de traduction.



Des projections de documentaires et de films sur la littérature suisse ou le voyage signés par exemple Wilfred Meichtry ou Blaise Cendrars seront organisées. On proposera des ateliers d’écriture, d’haïku et de croquis aux adultes et les spectacles signés La Compagnie Héros fourbus captiveront les plus jeunes et une belle exposition photos.



Enfin, Pascal Viglino et Klangbox proposeront en avant-première SOLedades, spectacle musical inspiré du texte de Max Frisch L’homme apparaît au quaternaire, La neige, beauté fatale, signée Roberto Bolognesi offrira des clichés poétiques qui évoquent la magie de l’hiver, mais aussi l’un de ses plus terribles dangers : l’avalanche…



Le Festival du livre suisse sera également le théâtre de la remise du prix de l’Association des écrivains valaisans.

Pour la deuxième année consécutive, des auteurs voyageurs jetteront l’ancre à Sion pour raconter leurs aventures, le monde dans sa complexité, leur voyage intérieur et, surtout, embarquer petits et grands dans leurs odyssées le temps d’une rencontre. Ils s’appellent David Collin, Michel Marthaler, Jean-Michel Quinodoz, Henri Rougier, Katia Astafieff, Alexis Jenni, Gilles Lapouge, Lionel Daudet, Henri Rougier ou encore Claude Bernhard.



La littérature du voyage a, depuis toujours, permis de découvrir le monde pour mieux la comprendre : l’immense écrivain voyageur Nicolas Bouvier l’a largement prouvé pendant toute sa prolifique vie. À l’occasion des vingt ans de sa disparition, seront organisées durant le festival, des rencontres avec des auteurs et des spécialistes, des projections de films ou de documentaires ainsi que des lectures de ses textes avec la présentation de ses photographies. Une rencontre exceptionnelle avec Thomas Bouvier, son fils, et Caroline Coutau, l’éditrice du célèbre auteur sera également organisée.



Le désormais incontournable « Brunch du monde », proposé par le restaurant des Arsenaux « Le Trait d’Union », réunira, le dimanche, gourmands et férus de littérature pour un moment unique en compagnie des écrivains présents. La librairie du festival proposera plusieurs milliers de titres dans le domaine suisse autant que dans le voyage.



Le Festival du livre suisse inaugurera, par ailleurs, la première rencontre de la seconde édition du programme initié par La Fondation pour l’Écrit « De l’écriture à la promotion ». Ce programme de formation et d’information a pour dessein, cette année encore, d’offrir à dix auteurs romands en début de carrière un réseau, des contacts ainsi qu’une connaissance du milieu littéraire et de la chaîne du livre grâce à six nouvelles rencontres organisées entre septembre 2018 et mai 2019.



La programmation complète sera dévoilée prochainement et en continu sur www.festivaldulivresuisse.ch