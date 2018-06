Enchères : Christie's annonce une rétrospective de l'oeuvre de Quentin Blake

La maison de vente Christie’s, à Londres, accueillera la vente « Quentin Blake : Une rétrospective ; Forty Years of Alternative Versions » en honneur de l’illustrateur britannique. L’exposition proposera également de découvrir tous les aspects du travail de celui qui donna un visage aux personnages de la littérature jeunesse.





Dans le cadre de la Christie’s Classic Week, 30 des 178 illustrations directement tirées de la collection personnelle de l’illustrateur Quentin Blake seront proposées aux enchères. La vente de livres rares se tiendra le 11 juillet après une exposition ouverte au public du 7 au 10 juillet.



En parallèle, 148 autres illustrations seront disponibles lors d’une vente en ligne dédiée du 3 au 12 juillet. Les bénéfices issus de ces deux ventes seront reversés à la Maison de l’Illustration de Marvellous Children's Charity de Roald Dahl et de Survival International.



La collection est une véritable rétrospective permettant de revenir sur les quarante dernières années de la carrière de Quentin Blake, un des illustrateurs britanniques les plus appréciés. Il marqua plusieurs générations d’enfants en donnant un visage à certains des personnages littéraires les plus célèbres aujourd’hui.