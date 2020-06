Enchères : "Départ du ballon", un dessin de Victor Hugo, part pour 37000 €

Un trésor littéraire

< > Cocteau. Journal 1911-1912. manuscrit inédit. 91 p. in-folio. journal de jeunesse. Flaubert. L'éducation sentimentale. 1870. 2 vol. in-8. rel. de carayon. e.o., ex. sur hollande, envoi à janin Sade. La nouvelle Justine, éditions originales publiées à Paris en 1799 et en 1801

Crédit photo : Sotheb'ys : Départ du ballon (vers 1870), dessin original, non signé, titré de la main de l'écrivain. Plume et encre brune, lavis, vendu 37.500 €

Après la défaite de Sedan en 1870, alors les troupes prussiennes encerclent Paris, des ballons sont utilisés pour fuir la capitale et franchir les lignes ennemies. Le dessin « Départ du ballon » était un hommage à ce moyen de transport, qui a aussi permis de transmettre des messages pendant le siège.Parmi les 67 ballons qui s’élevèrent en 1870 et 1871, celui du 26 septembre 1870 transportait des tracts écrits par Victor Hugo, qui furent lâchés sur les casques à pointe des Prussiens. Le dessin croque les toits et les clochers de Paris au-dessus desquels s’élève la nacelle du ballon.Ce lot faisait partie de l’importante collection littéraire R. & B.L., constituée sur plus de soixante ans et dont la dispersion a commencé il y a déjà 9 ans. Dédiée aux grands auteurs des XIXe et XXe siècles, la vente se déroulait en ligne du 11 au 17 juin et était organisée par Sotheby’s en association avec Binoche et Giquello.On pouvait y retrouver la première édition La nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu, et L’Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice, deux célèbres œuvres érotiques du marquis de Sade. Les ouvrages, aux couvertures d’un bleu profond, étaient estimés entre 30.000 et 40.000 €, et sont finalement partis pour 87.500 €.Parmi les lots littéraires les plus attendus se trouvait l’un des très rares exemplaires de la première édition de L’Éducation Sentimentale de Gustave Flaubert sur papier vergé fait main, avec en prime une inscription manuscrite de l’auteur au critique littéraire Jules Janin, l’un des journalistes les plus influents de son temps. Les estimations de Sotheby’s oscillaient entre 20.000 et 30.000 €, l'œuvre s'est vendue pour 40.000 €.La vente proposait enfin une belle sélection de manuscrits, dont un journal inédit du jeune Jean Cocteau. Commencé en 1911, le manuscrit couvre toute la vingt-deuxième année de la vie de l’écrivain jusqu’à l’été 1912. Son contenu révèle l’intérêt du jeune poète pour les arts et les lettres, tout en évoquant notamment le triomphe des Ballets russes à Londres. Il cite également les livres qu’il lisait, des classiques comme l’Iliade ou Le Portrait de Dorian Gray, ainsi que les progrès de sa propre écriture (estimation entre 18.000 et 25.000 € pour une vente à 35.000 €).Malarmé ou encore Céline étaient également à l’honneur, avec là aussi des lots qui proposaient des premières éditions ou bien des manuscrits inédits. Pour plus de précision, rendez-vous à cette adresse