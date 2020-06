Enchères : un dessin de Franquin s'envole à 337 600 euros

HERGÉ (Georges Remi dit) Le Sceptre d’Ottokar Encre de Chine, crayon bleu, gouache correctrice et mine de plomb Publié en 1938

André FRANQUIN Idées noires - Tome 1 Encre de Chine et gouache correctrice pour la planche 17 de cet album publié en 1981

Crédit photo : Arcurial : Recueil Spirou n°49, La Pirogue Encre de Chine, crayon bleu et mine de plomb sur papier pour la couverture du Recueil Spirou n°49

Samedi dernier, le département bandes dessinées d’Artcurial mettait à l’honneur des grands noms du 9e art de l’ère classique et moderne, avec, au programme, André Franquin, Hergé, Uderzo, Moebius, Enki Bilal, Frank Pé ou encore Gotlib.André Franquin était particulièrement mis en avant avec une importante sélection de planches de sa main, dont le clou de la soirée : La Pirogue. Ce dessin publié le 1er avril 1954 montre le Marsupilami, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue. Estimé en 350.000 et 450.000 €, il est finalement parti pour 337.600 €, un record mondial pour une planche du créateur de Spirou.L’incontournable Tintin a lui aussi fait partie des moments forts de cette vente avec une illustration signée Hergé du Sceptre d’Ottokar, le huitième album des aventures du reporter. Le dessin estimé entre 250.000 et 350.000 € a été adjugé à 306.600 €. On y voit Tintin à son arrivée à Prague, accompagné de Milou, trébuchant à dessein à la sortie de l’avion et se rattrapant de justesse à la barbe, qu’il soupçonne être fausse, du mystérieux docteur Halambique. Un autre dessin d'Hergé, L’île noire, a agité la salle, changeant de main pour 39.000 € après avoir été estimé à 1000 €.Une planche à quatre mains imaginée par Franquin et Gotlib et dessinée par Franquin, tirée du tome 1 d’Idées Noires, publié en 1981, était également proposée à la vente. Estimée entre 70.000 et 90.000 € la planche a été vendue pour 117.000 €.En revanche, une gouache d’Albert Uderzo, montrant Astérix et Obélix, réalisée pour la couverture de l’album à colorier Punch, édité en 1966, n’a pas trouvé preneur. Estimé entre 20.000 et 25.000 €, ce dessin représente une des seules mauvaises surprises de la soirée pour Artcurial qui, avec plus de 300 lots proposés, totalise environ 1,4 million €.