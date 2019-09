. Encore des adaptations de Fabcaro : Zaï zaï zaï zaï et Le Discours annoncés

Fabcaro (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il vient d'envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Un récit savamment construit où le rire le dispute à l'émotion.

Nous sommes heureux de distribuer le nouveau film de Laurent Tirard, LE DISCOURS, d'après le roman de Fabcaro ! Début de tournage en octobre.



Prochainement au cinéma ! pic.twitter.com/neHAjW89UQ — Le Pacte (@le_pacte) 24 septembre 2019



Zaï zaï zaï zaï, condensé d'absurde, de situations ubuesques et de répliques cultes, deviendra donc un long-métrage, réalisé par François Desagnat (Adopte un veuf, Le Gendre de ma vie). Une annonce pour un casting d'enfants et d'adolescents, publiée par la région Languedoc-Roussillon, a vendu la mèche, décelée par BFM , même si l'adaptation est prévue depuis un petit moment. Le film devrait également voir Jean-Paul Rouve au casting.Grand succès de l'auteur, Zaï zaï zaï zaï a déjà été adapté, à plusieurs reprises, au théâtre, mais aussi sur les ondes, par les bons soins d'Arte Radio L'autre adaptation d'un récit de Fabcaro s'inspire, elle, de son premier roman, signé Fabrice Caro, Le Discours, publié au sein de la collection Sygne des éditions Gallimard.Le résumé de l'éditeur pour Le Discours :Cette fois, c'est Laurent Tirard qui régale à la réalisation, entouré par Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton et François Morel.Prochainement au cinéma, indique le distributeur Le Pacte... Moins qu'hier (plus que demain), une autre bande dessinée de Fabcaro, parue en mai 2018 aux éditions Glénat, sera bientôt diffusée au format mini-série , sur Canal +.