Encore plus de Spider-Men (et Women) dans la suite d'Into the Spider-Verse

Coloré, dynamique, ambitieux... Spider-Man : Into the Spider-Verse fut sans aucun doute l'un des films de super-héros les plus réussis de l'année 2018. Une suite, attendue, verra le jour en 2022, a annoncé le studio Sony par l'intermédiaire du compte Twitter du film.Un simple visuel, donc, et un message très clair : le principe du multiverse sera bien entendu de retour dans Spider-Man : Into the Spider-Verse 2. Dans l'univers Marvel, les univers parallèles sont en effet légion, proposant autant de réalités alternatives : dans l'une d'entre elles, Peter Parker est Spider-Man, dans une autre, il s'agit de Miles Morales, dans une autre Gwen Stacey...La suite promet donc des dizaines de Spider-Men, tous plus différents et plus bariolés les uns que les autres. Une quinzaine de logos sont ainsi présents dans la succession d'images affichée sur le compte Twitter...Aux fans de scruter pour y dénicher une araignée...