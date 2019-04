Encore un texte de Stephen King attendu au cinéma

Stephen King, en 2013 (The USO, CC BY-NC-ND 2.0)

Ce n'est pas un texte des plus connus de King sur lequel Legendary a mis le grappin : Aire de repos a été publié pour la première fois en version originale en 2003 dans le magazine Esquire, avant d'apparaitre ensuite dans plusieurs anthologies de nouvelles. En France, la nouvelle a été publiée dans le recueil Juste Avant le Crépuscule par Albin Michel, en 2010, dans une traduction de William Olivier Desmond.Sous option depuis quelques mois, les droits d'adaptation ont cette fois été bel et bien achetés par Legendary Pictures, qui en a profité pour révéler le nom du réalisateur à qui a été confié le film : Alex Ross Perry, qui a notamment signé Golden Exits (2017) et Her Smell (2019).À la production, Craig Flores, via son label Bread & Circuses, annonce Deadline , tandis que Alex Garcia et Ali Mendes suivront le projet pour Legendary Pictures.Du côté de l'histoire, on promet un thriller, haletant évidemment, impliquant deux femmes lancées dans un contre-la-montre mortel après une rencontre sur une aire de repos. La nouvelle de King, elle, mettait en scène un homme qui choisissait de laisser la place au personnage de fiction qu'il avait créé pour réaliser un acte qu'il n'avait pas le courage d'accomplir lui-même.L'intérêt de Legendary pour la nouvelle de Stephen King s'inscrit dans une longue liste d'adaptations de ses textes : outre le chapitre 2 de Ça, on attend notamment Roadmaster, qui devrait voir le jour au cinéma cette année, mais aussi Doctor Sleep, la suite de Shining, Le Talisman, et Histoire de Lisey pour ne citer qu’eux. Il y a quelques jours, c'est Sleeping Beauties , roman coécrit par Stephen King et son fils Owen, qui rejoignait cette liste.