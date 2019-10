Enki Bilal et Antonine Maillet parmi les 8 invités du salon de Montréal 2019

< >

Huit auteurs, huit univers, qui ont progressivement été dévoilés sur les réseaux sociaux du Salon du livre, seront donc à l’honneur cette année.Il s’agit de Fanny Britt, Tristan Demers, Andrée Poulin Jean-Paul Daoust, Enki Bilal, Sheila Watt-Cloutier, Webster et Antonine Maillet.« Le Salon du livre de Montréal ne serait rien sans les créateurs d’ici et d’ailleurs. Cette année, les invités d’honneur sélectionnés incarnent à merveille la célébration de la littérature et de la diversité, en plus d’être des auteurs qui se racontent généreusement à travers leurs œuvres », rappellent ainsi les organisateurs.Ce 29 octobre sera dévoilée la programmation de cette 42e édition avec deux grandes nouveautés pour 2019 : un espace Innovant, consacré notamment au livre audio et aux nouvelles technologies, et une plus grande place accordée aux littératures jeunesse Pour 2019, le salon a choisi comme thématique principale « Se raconter ». On ne vous fera pas d’histoires…