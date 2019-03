Enki Bilal expose Gare de Lyon des estampes illustrant la Beauté

J’ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs.

J’ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d’un poème.

J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur nos morts.

J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.

J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement.

J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.

J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.

Et je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l’éphémère et la joie mêlés de nos vies :

LA BEAUTÉ

Des panneaux gigantesques, pour accompagner les voyageurs jusque dans l’entrée du hall 2 de la Gare de Lyon, tous illustrés de la main de Enki Bilal, voilà qui a de l’ampleur et un peu de majesté.Quand bien même les touristes et Parisiens vont et viennent sans vraiment prêter attention aux dessins qui forment ce grand couloir, on sent par-dessus son épaule, qui accroche le regard, l’une ou l’autre de ces réalisations.Le tout est accompagné d’un texte de Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des poètes :La SNCF, qui se place en partenaire des institutions culturelles, assure pour sa part qu’elle organise chaque année plus d’une centaine d’expositions, interventions, et manifestations sur l’ensemble du territoire. « Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle enrichit ces “villages urbains”, afin de contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les publics. »Le reste, c’est pour le plaisir des yeux…photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0