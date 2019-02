“Enlivrez-vous”, en 2019, met à l'honneur la littérature jeunesse et la BD

La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture) renouvelle l’opération « Enlivrez-vous » qui a rassemblé plus de 500 librairies en France et à l'étranger l'an dernier. Elle se déroulera du 16 au 24 mars pendant la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019.









À l'occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie qui se tiendra du 16 au 24 mars 2019, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture) invite les libraires du monde entier à participer à cette nouvelle édition d'« Enlivrez-vous ».



Cette campagne incitative a pour objectif de valoriser dans les vitrines des ouvrages portant sur la langue française et la francophonie. Des séances de dédicaces avec les auteurs et des rencontres sont organisées.



Cette année, les librairies participantes devront mettre à l'honneur la langue française autour de la thématique des « métamorphoses de l’écriture ». Pour ce faire, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France propose une sélection d'ouvrages francophones.



Nouveauté cette année, la littérature jeunesse est davantage mise en avant, et la bande dessinée fait son apparition dans la sélection. Une place privilégiée est d'ailleurs consacrée à l'ouvrage de Maxime Derouen, membre du collectif bordelais Flambant Neuf, Abécédaire des animaux imaginaires aux éditions À pas de loup.