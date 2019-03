Entre Chiens et Loups, les romans de Malorie Blackman adaptés en série

Malorie Blackman a publié son roman Entre Chiens et Loups en 2001. Le roman est directement propulsé dans le top des ventes sur la scène littéraire britannique, notamment grâce à des critiques éloquentes de la presse. Selon les éditeurs de Penguin Random House Children’s, la série se serait vendue à plus de 1,7 million d’exemplaires au Royaume-Uni et dans les autres pays anglophones. Le succès des romans se serait ensuite poursuivi sur les planches grâce à une adaptation théâtrale de la Royal Shakespeare Company (RSC).Grâce à son imagination, Malorie Blackman crée une lutte entre les Primas, personnes majoritaires et à la peau noire, et les Nihils, à la peau blanche et subissant la domination des Primas. C'est dans ce contexte tendu que naissent les deux héros : Callum McGrégor, un fils d'ouvrier blanc et Perséphone Hadley (surnommée Sephy), fille noire du ministre de l'Intérieur.Sous fond d'une histoire d'amour shakespearienne, Malorie Blackman inverse les clichés politiques et sociétaux autour de la valeur accordée à la couleur de peau. Une occasion pour l'autrice de partager des pistes de réflexion autour du racisme, de la ségrégation et de la domination sociale.« La première fois que j'ai rencontré Stormzy, il m'a avoué qu'il était un grand fan de ma série de livres Noughts & Crosses (titre original d'Entre Chiens et Loups). Je suis ravi qu'il fasse maintenant partie de la production télévisée [...]. C'est tellement excitant ! » a déclaré Malorie Blackman.Un enthousiasme qui a été partagé par le chanteur britannique, qui n'a pas hésité de dire tout le bien qu'il pensait de ce best-seller : « En tant que fan inconditionnel des romans de Malorie, faire partie de cet important spectacle est un rêve devenu réalité. »Stormzy vient ainsi compléter le casting qui comprend déjà Jack Rowan (Peaky Blinders), Masali Baduza, Helen Baxendale (Cuckoo), Paterson Joseph (Timeless) et Ian Hart (The Last Kingdom).Aujourd'hui, la série romanesque Entre Chiens et Loups est constituée de quatre ouvrages : Entre chiens et loups,La Couleur de la haine, Le Choix d'aimer et Le Retour de l'aube. L'année dernière, l'écrivaine a annoncé qu'elle était en train d'écrire un cinquième livre de la série, intitulé Crossfire. Ce nouveau tome devrait être inspiré de la situation géopolitique du moment avec Brexit, Trump et montée de l'extrême droite en Europe au menu. A voir si le succès perdurera...via The Booksellers