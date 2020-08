Entre texte et son, le festival Multipiste inaugure sa première édition

Exposition : Versailles dans la

Les médiathèques de Saint-Denis-de-Pilen, Marmande et Pons

Les librairies Caractères à Mont-de-Marsan, La Machine à Musique Lignerolles à Bordeaux etL’autre moment librairie à Salies-de-Béarn.

Les salles de concert Le Rocher de Palmer à Cenon, Le Liburnia à Libourne, L’Accordeur à

Saint-Denis-de-Pile, La Petite Maison rouge et La Baraque à Méliès à Felletin et Le Merle moqueur

à Mont-de-Marsan.

Le centre culturel de Brive

La résidence d’artistes La Pommerie à Lachaud

Le Château Jouvente à Illats

La Maison Graziana à Libourne

Le Café de l’espace à Flayat

Le festival « Multipiste – textes musiques expériences » est un projet qui associe la littérature et la musique. Lors de concerts ou de performances les deux formes d’expression artistique sont réunies sur scène, les auteurs et artistes se produisant pour mettre « le sens à l’épreuve du son ».Des écrivains et des musiciens contemporains proposeront des duos dans des salles de concert, mais aussi en librairies, médiathèques, résidences d’artistes et château. L’invité spécial de cette première édition, Rodolphe Burger , donnera un concert exceptionnel le 17 octobre en Creuse.Les publics pourront circuler d’un lieu à l’autre sur le territoire néo-aquitain, le festival prendra place dans une vingtaine de lieux ouverts au public au sein de 13 villes de la Nouvelle-Aquitaine : Libourne, Saint-Denis-de-Pile, Bordeaux, Cenon, Pessac, Illats, Marmande, Brive, Felletin, Flayat, Lachaud, Mont-de-Marsan, Salies-de-Béarn, Pons. Le lancement officiel se fera à L’Accordeur (Saint-Denis-de-Pile, Gironde) le 19 septembre 2020.En première partie des évènements, le festival proposera des ateliers d’écriture créative, en lien avec les univers sonores des artistes. Ces exercices ludiques sont accessibles aux adultes comme aux plus jeunes et s’ouvrent également aux groupes amateurs.Pour les organisateurs il s’agit « d’affirmer la mise en commun des écritures, pour inventer et s’ouvrir à un public plus large », avec comme objectif que « les textes circulent après le livre ».Rendez-vous sur les sites de lieux où se produiront les artistes pour plus de détail :