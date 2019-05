Entreprendre dans la Culture : les 5 lauréats du prix IFCIC

Le prix IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles) Entreprendre dans la Culture récompense des entreprises ou associations ayant développé, dans le secteur culturel, un modèle économique ou une forme d’organisation remarquable, innovante, originale, responsable et durable. Son ambition est de mettre en valeur et soutenir les démarches entreprenariales dans le secteur culturel.Les dossiers ont été examinés par le jury du prix composé de personnalité emblématiques du secteur.Association basée à Lyon et organisateur des Nuits sonore, le festival de musique électronique, elle a pour mission le développement et la promotion des cultures indépendantes, dans le domaine de la musique et de la création visuelle. Arty Farty mêle esprit d’entreprendre et respect de l’intérêt général. Son projet d’incubateur culturel « Hôtel 71 » stimule les collaborations, les réflexions autour d’expériences culturelles diverses et ambitieuses.Une jeune association toulousaine qui developpe une fabrique de cinéma, entre lieu de diffusion et de création. Déjà lauréat de l’appel à projet « Dessine-moi Toulouse ». La Forêt Electrique renouvelle l’animation d’une salle de cinéma indépendante, s’adressant à un public jeune et avide d’interactivité, et ainsi participer à la transmission des savoirs pour une meilleure compréhension des processus de création.Cette maison d’édition fondée à Marseille en 1996, propose un catalogue riche et exigeant d’œuvres de littérature française et étrangère et d’ouvrages consacrés à la musique. Avec le soutien du prix, Le Mot et le Reste envisage de renforcer ses liens avec les librairies indépendantes sur tout le territoire.Amarré dans le 13e arrondissement de Paris, cette barge atypique, organisée sous forme de coopérative regroupe salle de concert, restaurant, terrasse, et lieu d’accueil d’associations et de collectifs. Cette année elle présente au prix, deux projets ambitieux autour de la mobilité et de la solidarité.« Pointages Intelligents pour le Monde du Spectacle ». Cette start-up a pour vocation d'aider les organisateurs de spectacles dans la commercialisation de leurs projets. Un savant dosage entre efforts marketing et intelligence informatique, spécifiquement créés pour le service de billetteries des spectacles culturels.